Едкий запах гари в Казани, на который сегодня пожаловались местные жители, не связан с пожарами на территории Республики Татарстан. Об этом сообщает "Реальное время" со ссылкой на пресс-службу Минлесхоза Татарстана.

При этом специалисты лесного ведомства не знают точной причины появления запаха. Также они не могут с уверенностью сказать, что гарь доносится от лесных пожаров в соседней Марий Эл. Ответ на вопрос о происхождении неприятной вони пообещали дать позднее, после проведенного разбирательства.

Легкий дым и запах гари на данный момент заметили жители Кировского и Советского районов Казани, Ново-Савиновского района и "Салават Купере".