Вчера вечером самосвал устроил массовую аварию на улице Болотникова. По данным нашего корреспондента «Татарстан-24», грузовик Scania на большой скорости врезался в три стоявшие на светофоре машины.

Основная сила удара пришлась на Renault Clio — машину отбросило на Volkswagen Tiguan и «Ладу Гранта», а затем уже на автодом Ford.



На место выехали сотрудники МЧС. Они слили с асфальта топливо, которое стало вытекать из разбитых машин. Также спасатели помогли вытащить из покореженного салона Renault водителя и находившегося рядом пассажира. Для них, а также для двух детей, сидевших в паркетнике Volkswagen, вызвали скорую.

Водитель Scania признался, что во время движения отвлекся от дороги на телефон.

Ранее мы писали, что в Казани снова подорожал бензин