В Казани снова подорожал бензин. Об этом говорят данные Татарстанстата за период с 9 по 16 августа.

Сильнее всего подорожал бензин АИ-92. Его цена увеличилась на 0,16% — до 44,85 рубля за 1 л. Цена АИ-95 выросла на 0,06% — до 48,27 рубля. Меньше всего выросла стоимость АИ-98 — цена изменилась на 0,02% и составила 56,38 рубля за 1 литр.

Кроме того, на 0,04% стало дороже дизельное топливо — рост до 48,66 рублей за 1 литр.

Напомним, что в мае «Российский топливный союз» предупреждал о риске дефицита топлива в России этим летом.