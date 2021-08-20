Сегодня, 20 августа, вечером сотрудники ГИБДД Казани проведут масштабный рейд. Ловить в промежутке между 20.00 до 22.00 будут латентных нарушителей правил дорожного движения. Практически, остановке будут подлежать почти все транспортные средства.

Внимание инспекторы обратят на наличие и правильное оформление документов у водителя, на правила перевозки пассажиров. Водителей проверят на наличие неоплаченных штрафов за предыдущие нарушения.

На особом контроле сотрудников ГИБДД будут водители, не уступающие дорогу пешеходам, сообщили в городском отделе ГИБДД.