В Казани началось строительство пятой по счету выездной дороги из республиканской столицы - Вознесенского тракта. Ожидается, что эта магистраль разгрузит движение по Мамадышскому тракту, соединит в единую сеть Азино и Горки, Салмачи, Вознесенское и Привольный.

На сайте мэрии Казани сообщается, что Вознесенский тракт пройдет от Аметьевской магистрали через Бухарскую, Минскую, Закиева и выйдет на М-7. Строительство подразумевает проведение работ в два этапа.

Первый – прокладка дороги от улицы Гвардейской до проспекта Победы (протяженность 3,8 километра). Чтобы не было заторов на этом участке, запланированы два тоннеля-развязки - на пересечении с улицей Гвардейской и проспектом Победы.

Работы по первому этапу оцениваются в 12 миллиардов, а по второму – в 19 миллиардов.