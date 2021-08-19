На интересующий многих россиян вопрос - почему вакцина имеется, а лекарства от коронавируса нет - ответили в Роспотребнадзоре. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил эту ситуацию. Слова его приводит РИА Новости.

"Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препаратов, так как все предполагали, что это сезонная инфекция. Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся", — подчеркнул Горелов.

Горелов отметил, что создание лекарства - более долгий и более затратный с финансовой точки зрения процесс. Также специалист отметил, что против бешенства и кори тоже нет лекарств, но есть эффективные вакцины.

Ранее ВОЗ объявила о проведении новой фазы испытаний трех потенциальных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 — артесунат, иматиниб и инфликсимаб.