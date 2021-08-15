Казань вошла в тройку российских городов с наибольшим приростом в цене на вторичное жилье. Средняя стоимость квадратного метра составила 102,5 тыс. рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

"Жители России слегка поубавили покупательский пыл – многие уже передумали приобретать вторичное жилье. Причина тому – резкий скачок цен. Люди отказываются от покупки недвижимости и продолжают снимать квартиры", – пишет «Коммерсантъ».

По сравнению с августом прошлого года, в этом году цена на "вторичку" в Казани выросла на 20%. Год назад в этом месяце в Казани можно было купить жилье по 85,6 тыс. руб. за квадратный метр.

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России