Об этом рассказал министр спорта по Республике Татарстан Владимир Леонов. По его словам, данное сооружение будет возведено в Казани уже к 2025 году и будет приурочено к Чемпионату мира по водным видам спорта. Кроме того в Казани появится новый современный центр для хайдавинга.

"Казани сегодня необходима большая многофункциональная арена, которая могла бы, помимо крупных спортивных мероприятий, принимать различного рода культурные мероприятия. Такие объекты строятся и эксплуатируются в крупных городах Америки, Азии. Это может быть арена, рассчитанная на 12-15 тысяч человек, которая будет необходима нам в 2025 году для того, чтобы мы поставили внутрь бассейн" - заявил Леонов в программе "Интервью без галстука с Андреем Кузьминым".

Как сообщатся, место для будущей ареной еще не выбрано. В свою очередь, центр для прыжков в воду будет построен между Дворцов водных видов спорта и "Ак Барс Ареной".