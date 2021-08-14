19-летний казанец Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом расстреле в 175-ой школе в Казани, ныне находящийся в психиатрическом отделении СИЗО "Бутырка", сделал заявление о том, что он получает деньги от сочувствующих. Об этом сообщает ОНК, члены которой недавно встречались с "казанским стрелком".

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил, что у стрелка действительно есть сочувствующие, и за последнее время они отправили ему в СИЗО 39 тысяч рублей. Деньги Ильназ Галявиев тратит на продукты, предметы первой необходимости, сигареты - все это он покупает в интернет-магазине СИЗО.

"Деньги перечисляют люди, сочувствующие мне, положению в котором я оказался. Они же собрали деньги на оплату услуг адвоката в Москве", — процитировал Галявиева Мельников.

Как сообщает RT, сам молодой человек во время общения с членами ОНК демонтирует "отлично продуманную линию защиты". Он делает упор на то, что в момент совершения преступления находился в состоянии невменяемости. Теперь же он вернулся в себя и представляет никакой опасности для общества.

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани 11 мая 2021 года. Тогда пострадали 23 человека, еще девять человек погибли. Большинство из них были детьми.