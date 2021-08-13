Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что страна готовит несколько заявок на принятие у себя Олимпийских игр в 2036 году. По его словам, главное спортивное событие может пройти в одном из российских городов.

"Россия готовит несколько заявок на проведение летней Олимпиады-2036 в Казани или Санкт-Петербурге", — сказал Лавров в беседе с победителями и призерами Олимпийских игр в Токио.

Казань и Петербург смогут подать заявку на проведение Олимпиады только после того, как с России снимут санкции Спортивного арбитражного суда (CAS). Это должно произойти в декабре 2022 года.