В эти минуты началось рассмотрение апелляционной жалобы основателя Finiko Кирилла Доронина, сообщает телеграм-канал "Еду в Татарстан". Напомним, что жалоба на арест Доронина была подана в Верховный суд еще 10 августа.Теперь служителям Фемиды предстоит оценить законность ареста. Защита сидящего в СИЗО Доронина настаивает на том, что он не должен содержаться за решеткой.

Доронин был задержан в Казани 30 июля по подозрению в мошенничестве. В тот же день Вахитовский суд избрал ему меру пресечения - арест на 2 месяца, до 28 сентября. Со дня вынесения такого решения более 700 человек, пострадавших от деятельности Finiko, подали заявления в МВД. И речь идет о жителям всех регионов России и даже об иностранцах, инвестировавших в финансовую пирамиду Доронина.