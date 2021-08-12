С начала сезона в Казани зарегистрировали 1090 случаев нападения клещей на человека. В больницы республики обратились 4 577 человек.

Случаи нападения опасных членистоногих регистрируются по всей республике. При этом более 37% укушенных подверглись нападению клещей на даче или в саду. 30% пациентов были укушены в лесных и парковых массивах, около 17% - в луговых зонах, 9% - в личных подсобных хозяйствах.

Сотрудники Роспотребнадзора изучили 1618 клещей, снятых с людей в республике. В 365 случаях нашли иксодовый клещевой боррелиоз, в 1 случае клещ переносил возбудителя опасного для жизни клещевого вирусного энцефалита.