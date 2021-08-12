В Заинске ребенок выстрелил себе в лицо из травматического оружия. Его дал ему поиграть родной дядя, который был уверен, что оружие не заряжено.

Семейная пара приехала к родственникам в Татарстан из Башкирии, сообщает телеграм-канал Mash Iptash. Встречу устроили гостеприимную - шашлык, алкоголь. Стало скучно и мужчины решили пойти пострелять по банкам. 6-летний мальчик увязался за ними.

В какой-то момент дяде показалось, что обойма уже пуста. Он дал пистолет племяннику. Мальчик хотел сделать выстрел в воздух, но выстрелил себе в глаз. Ребенка госпитализировали, глаз спасти, к сожалению, не удалось. В обстоятельствах разбирается полиция.