Сотрудники МЧС РТ нашли тело пропавшего 12-летнего школьника. Мальчик исчез во время купания в реке Свияге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

Погибшего ребенка нашли в 500 метрах от места, где он купался, вниз по течению в двух метрах от береговой линии на небольшой глубине около полуметра. Тело ребенка передано сотрудникам полиции.

Установлено, что дети купались в Буинском районе без сопровождения и пригляда взрослых. О пропаже ребенка сообщила местная жительницам накануне в 22:44. Она заявила, что только сейчас узнала, что ее 12-летний сын с друзьями еще днем ушли купаться. Когда мальчик пропал под водой, друзья испугались и никому ничего решили не говорить.