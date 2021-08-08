Житель Казани во время прогулки в Горкинско-Ометьевском лесу нашел необычного паука, снял его и выложил в интернет. В социальных сетях сразу идентифицировали живность - это каракурт. Один из представителей рода черных вдов.

Обычно каракурт или Черная вдова обитает в Киргизии, в пустынной зоне Казахстана, степях Калмыкии, Астраханской области, в Средней Азии, Иране, Афганистане, по берегам Средиземного моря, в Северной Африке, Южной Европе, на юге России и Украины. А теперь вот и в Казани.

Эти пауки ядовиты, укус действует немедленно: пострадавший человек ощущает жгучую боль, которая уже через четверть часа распространяется по всему телу. Имели место и смертельные случаи у людей и животных. Казанцы в соцсетях предположили, что причиной всему стала аномальная жара, отметив, что "при такой жаре скоро и не такое появится".