Московские сатанисты решились на ритуальные убийства. Андрей Трегубенко и Ольга Большакова признались, что совершили два убийства - в Ленобласти и в Карелии. Об этом сообщил накануне Telegram-канал "Mash на Мойке".

Изначально обоих задержали на наркотики. Но в отделе полиции сатанисты начали откровенничать и рассказали, как совершали два ритуальных убийства, расчленяли и поедали трупы.

Жертвами стали их "коллеги по вере", они вместе увлекались эзотерикой. А потому труда не составило выманить жертв в лес под предлогом проведения мистического обряда.

Как сообщает канал, преступление произошло пять лет назад. Все это время жертвы считались пропавшими без вести.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.