Врачи Нижнекамской ЦРБ удалили из руки женщины доброкачественную опухоль весом в 20 килограммов. Лимфостаз правой руки образовался у пациентки в 2015 году после лечения в онкологическом отделении, сообщается на сайте больницы.

Опухоль начала расти через 5 лет после сложной операции в онкологии.

"Пациентка постоянно наблюдалась у онкологов, но, тем не менее, на фоне первой операции у нее развился лимфостаз верхних конечностей и фиброма больших размеров на правой руке. Мы понимали, риск был высокий в связи с возрастом пациентки, объемом работы, у пациентки были сопутствующие патологии и аллергия на большое количество медицинских препаратов", - прокомментировал врач-хирург Марат Гатауллин.

Операция по удалению опухоли длилась 3 часа и прошла успешно.

Фото с сайта Нижнекамской ЦРБ