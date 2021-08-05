Ограничение проезда по улицам Габдуллы Тукая, Бурхана Шахиди и Саид-Галеева в Казани продлили до 30 сентября. Это связано с выносом коммуникаций и переустройством светофорных объектов, сообщает пресс-служба мэрия Казани.

"Ограничение действует на ул.Габдуллы Тукая - от ул.Зайни Султана до ул.Татарстан, на ул.Бурхана Шахиди - от ул.Габдуллы Тукая до здания №1/1 и на ул.Саид-Галеева - от ул.Бурхана Шахиди до здания №6 по ул.Саид-Галеева", – отмечено в сообщении.

Раннее планировалось, что проезд по указанным участкам откроют 30 июля.