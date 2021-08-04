В Татарстане объявлено о высокой вероятности ухудшения погодных условий 5 августа, в четверг. Непогода начнет наступать заранее - с 4 августа, сообщили в республиканском Гидрометцентре. С 22 часов 4 августа и 20 часов 5 августа сохраняется штормовое предупреждение: вероятны сильные дожди, гроза с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Местами может выпасть град.

В Казани ожидается ночная гроза с сильным ветром.

Во всем Поволжье объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося холодного фронта, который привел к урагану в Тверской области. В частности, в Татарстане синоптики прогнозируют сильный ливень, грозы, град и сильный ветер порывами до 17—20 м/с.