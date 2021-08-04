В Казани федеральный судья сбил в Азино насмерть пешехода. Телеграм-канал Mash Iptash сообщает, что мужчина умер на месте от тяжелых травм.

30-летний судья Рафаэль Бакиров накануне вечером ехал на своей Audi A4 по Мамадышскому тракту. Он утверждает, что не заметил мужчину, который не переходил, а переползал пешеходный переход. Отреагировать водитель не успел и совершил наезд на ползущего мужчину.

Чтобы достать тело погибшего из-под автомобиля судьи, пришлось обращаться за помощью к спасателям.

Источник сообщает, что Бакиров является федеральным судьей с 2019 года, он окончил казанский филиал Российской академии правосудия, играл в командах КВН "Кодекс Юмора" и "3+2 условно", был бронзовым призёром студенческой лиги сезона 2009 года.