Массовую драку с поножовщиной устроили посетители кафе в Заинске. С колото-резаными ранами госпитализированы двое мужчин.

Между посетителями кафе возникла конфликтная ситуация, которая довольно быстро переросла в драку. Сначала в ход пошли стулья, потом достали ножи.

Двое мужчин 26 и 32 лет получили раны, их отправили в больницу. В МВД по Республике Татарстан уточнили, что одного из подозреваемых уже установили, задержали и доставили в отдел. Это - 18-летний татарстанец.

Возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и об умышленном уничтожении или повреждении имущества, отмечает РИА "Новости".