В Минздраве объяснили смерть целой семьи после прививки от коронавируса. Все случилось в Краснодаре. Сообщалось, что целая семья, получившая первый компонент вакцины, умерла. Скончалась женщина, ее дочь и зять. Сиротой осталась 12-летняя девочка. В Минздраве региона РИА Новости рассказали, что семейство действительно получило прививку 26 июня. Но смерть людей непосредственно с прививкой не связана.

"Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе. Ввиду заболевания новой коронавирусной инфекцией вакцинация была прервана. На 10−12 день диагностирована новая коронавирусная инфекция", — сообщил источник.

Как отмечает ИА REGNUM, в Генпрокуратуру с требованием провести проверку обратился депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, также провести проверку Росздравнадзору поручил министр здравоохранения Михаил Мурашко.