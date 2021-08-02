В ночь с воскресенья на понедельник в Казани на номер экстренных служб поступило сообщение о пожаре в доме № 4 на улице Блюхера. Сообщалось, что горит балкон на седьмом этаже девятиэтажного жилого здания. Частично огонь перебросился и на квартиру, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

Из квартиры пожарные достали мужчину, его передали бригаде скорой помощи. В кухне обнаружили две канистры с бензином, их вынесли. Врачи сделали все возможное для спасения 72-летнего пострадавшего мужчины, но тщетно - пенсионер скончался.

Площадь пожара, по данным МЧС, составила 7 кв. метров. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе трое детей. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.