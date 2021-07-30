Казанский авиазавод завершает работу над вторым модернизированным стратегическим Ту-160М. Испытания начнутся в ближайшее время, сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на руководителя ОАК Юрия Слюсаря.

Абсолютно новый стратегический бомбардировщик Ту-160М построен практически "с нуля", испытания намечены на 2021 год.

Для Министерства обороны по контракту в Казани построят 10 новых бомбардировщиков Ту-160М. Помимо того, планируется глубокая модернизация всех стоящих на вооружении строевых стратегических ракетоносцев.

Эксперты "Военного обозрения" отмечают, что на новом глубоко модернизированном Ту-160М установили современное пилотажное и навигационное оборудование, усовершенствовали связь, систему управления, радиолокационную станцию, установили новые двигатели, произведенные в Самаре.