19-летний Ильназ Галявиев, известный как "казанский стрелок" рассказал членам ОНК Москвы о том, каковы условия содержания в психиатрической больнице СИЗО-2. Ранее в красноречии его не замечали, но сейчас он неожиданно начал беседовать с наблюдателями, пишет "МК".

Психиатрическое отделение в СИЗО-2 Ильназ начал называть так, как это делают все местные арестанты - "кошкин дом". Наблюдатели отметили, что внешне Ильназ, расстрелявший детей и учителей в школе Казани 11 мая, выглядит спокойным.

Он отмечает, что с ним нормально обращаются. В изоляторе на время экспертизы его содержали одного в камере на двоих. И на прогулки тоже выводили одного.

"В общем, всегда я был один. Сначала было тяжело, но потом я привык. Мне врачи задавали всякие вопросы, вот, собственно, и все. Доктора потом говорили, что я невменяем. Я написал об этом в письме девушке по секрету, больше никому. Но потом узнал, что все уже об этом говорят. Откуда узнали?", - спросил Галявиев у корреспондента "МК".

Сейчас Ильназ сетует, что не видел своего адвоката. А в "Кошкином доме" условия считает приличными.

"В «Кошкином доме» я сижу в камере трехместной. Отношения с соседями нормальные, они мне не угрожают. Я их не боюсь. С одним сокамерником — Михаилом Любезновым — мы подружились. Он вам письма, кстати, писал в ОНК. Не дошли? У него проблема — ему в ИВС сломали руку. А так он мне рассказывает про психбольницы для принудительного лечения преступников. Я уже по его лекциям, кажется, все знаю о них.

Любезнов, о котором говорит Галявиев, - серийный отравитель, уроженец Тверской области, отмечает "МК".

Сам Ильназ на вопрос, что для него лучше - пожизненное заключение или психушка ответил так:

"Если бы мне сказали: «Выбирай: или 25 лет в психушке, или пожизненный срок», я бы выбрал пожизненный.

- Почему?

- Я не хочу стать овощем. Кстати, мне в "Кошкином доме" дают какие-то препараты"...