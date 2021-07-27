Мужчина признался в развращении своей падчерицы и ее семилетней подруги. Теперь житель Лысых Гор в Саратовской области предстанет перед судом. Расследование уголовного дела в отношении него завершено, сообщили в региональном Управлении СКР.

Следователи установили, что с лета 2019 года и до весны 2021 года мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своей падчерицы 2009 года рождения и ее подруги 2012 года рождения. Семилетняя девочка часто приходила к ним в гости.

Поначалу обе девчонки решили молчать и никому ничего о происходящем не рассказывать. Поэтому полицейским пришлось найти тесный психологический контакт с жертвами, что собрать доказательства.

Мужчина обвиняется в 7 эпизодах. Он свою вину признал и раскаялся. Сейчас обвиняемый под стражей ждет начала судебного процесса.