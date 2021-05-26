В 07.30 утра 26 мая от диспетчера движения Казанского района водных путей и судоходства ФБУ"Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей" поступило сообщение о том, что на 1427 км реки Камы вблизи г. Лаишево во время движения на мелководье села баржа, гружëная ОПГС (5 038 тонн).

Двигалась она от села Грахань Мамадышского района в город Казань. Для работ по снятию баржи с мелководья привлечëн теплоход "Капитан Галяутдинов". Препятствий для безопасного судоходства нет. Розлива нефтепродуктов нет. Пострадавших также нет.

Причина происшествия устанавливается.