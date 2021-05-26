В Казани, как и в любом другом городе России, немало диванных критиков, диванных мечтателей и просто поклонников диванного отдыха. Но иногда диванные баталии оборачиваются не в пользу человека.

Спасатели ЗПСО№2 накануне выезжали в квартиру в одном из домов по проспекте Победы в Казани. У мужчины 1965 года рождения нога застряла в диване, самостоятельно вытащить ее он не смог. Не помогли и усилия домочадцев.

По прибытию на место спасатели при помощи шанцевого инструмента извлекли ногу из дивана, от дальнейшей медпомощи мужчина отказался. Также он не пояснил, как его конечность оказалась в столь причудливом положении.