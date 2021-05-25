Жители Кировского района обратились в редакцию Prokazan.ru с криком о помощи. Они рассказали, что минувшей ночью стая разъяренных собак напала на домашнюю кошку и разорвала ее в клочья.

«К Вам обращаются жители Ягодной слободы - улицы Повстанческая, Герцена, Полевая. На данных улицах обитает стая бродячих, агрессивных собак. Собаки постоянно нападают на людей и животных. По ночам стоит сплошной лай. Неоднократно писали во все инстанции, но в ответ одно и то же – стая не обнаружена или взято на контроль», - говорится в сообщении.

Также они рассказали, что ночью 25 мая разорвали домашнюю кошку, а когда на улицу вышел ее хозяин, стая напала и на него.

Журналист Prokazan.ru обратился с вопросом в мэрию Казани, на момент публикации новости ответа не последовало.