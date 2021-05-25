Работники аптек зачастую предлагают купить вместо какого-то определенного лекарства, назначенного врачом, его аналог. И вот тут вас может ожидать неприятный сюрприз, заметил врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.

За такими предложениями, по его словам, часто кроется вовсе не желание помочь человеку, часто это - уловка, на которую россияне попадаются. Фармацевту, отметил доктор, выгодно продать или больше препаратов, или один дорогостоящий препарат с тем же действующим веществом. В итоге люди переплачивают аптечной сети в десятки раз больше, чем могли бы отдать за нужное лекарство.

"Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств", — сказал Хухрев.

Однако, уверен он, не стоит доверять советам фармацевта больше, чем назначениям лечащего врача.

По его словам, исключение составляют случаи, когда предлагают приобрести препараты-дженерики, то есть непосредственные аналоги какого-то лекарства. Дженерики содержат то же самое действующее вещество и в том же самом количестве, что и оригинал. Они имеют такое же международное непатентованное наименование (МНН), что и "эталонный" препарат, но торговые названия у них могут быть разные, в зависимости от желания производителя.

Отправляясь в аптеку, советует врач-терапевт, стоит заранее поинтересоваться, какие дженерики есть у необходимого вам препарата.

"Чтобы их найти, пациент должен до похода в аптеку залезть в интернет и посмотреть химическое название действующего вещества нужного лекарства. Если по составу и по стране производства все совпало, то можно покупать".