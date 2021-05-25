В Казань приехала легендарная героиня комиксов популярной в Японии писательницы Хироко Оды – куколка Бута-Чан. Она познакомилась с местными достопримечательностями и отведала национальные блюда. В столицу республики Бута-Чан попала по приглашению Госкомитета Республики Татарстан по туризму. Об этом сообщает "Татар-информ".

Писательница Хироко Ода ранее уже успела познакомиться с Россией. Несколько лет назад она путешествовала на поезде по Транссибирской магистрали. После путешествия на свет появилась новая манга, а куколка Бута-Чан начала свои приключения в городах России. Гостью из далекой Японии видели в Казани на улице Баумана, у Казанского Кремля.

За путешествием внимательно следили зрители и поклонники из Японии через Zoom.