На новой рабочей неделе синоптики прогнозируют прохладную и дождливую погоду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Так, 25 мая, во вторник, местами пройдут дожди, прогремят грозы, локально возможен град. Температура днем составит +18…+23 градуса, ночью +12…+17 градусов, местами сильный ветер порывами до 20 м/с.

26 мая, в среду, температура останется на уровне предыдущего дня, осадков не ожидается.

27 и 28 мая в Татарстане также осадков не ожидается. Температура днем составит +19…+26 градусов, ночью +8…+13 градусов.

В выходные возможна гроза и пройдет дождь.