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Банк «Открытие» предлагает клиентам заранее выбрать курс для обмена валюты

24.05.2021, 14:20 0 prokazan.ru

Клиентам банка «Открытие» больше не нужно самостоятельно следить за изменением курса, чтобы выгодно обменять валюту. Банк запустил новый сервис «Заявки на обмен валюты», через который можно оставить заявку на покупку или продажу валюты, указав желаемый курс. Банк исполнит ее автоматически при достижении цены, указанной клиентом, или лучше.

Заявка исполнится автоматически при двух условиях: курс достигнет указанного клиентом значения и на карте (счете) списания будет достаточно денег для покупки или продажи валюты. Как только заявка будет выполнена, клиент получит SMS-сообщение или push-уведомление.

Создать заявку можно в любой рабочий день с 00:45 до 23:45. Она будет активна до закрытия валютного рынка (23:45 по московскому времени). Если в течение дня курс банка не достигнет установленной клиентом цены, заявка аннулируется, выставить новую можно на следующий день.

Валютно-обменные операции через новый сервис проводятся без дополнительных комиссий.

«Постоянно меняться к лучшему и предлагать клиентам самые привлекательные продукты и сервисы ― наша главная задача. Раньше выставить заявку на обмен валюты по определенному курсу можно было только через биржу, для чего требовалось открывать брокерский счет, с «Открытием» теперь достаточно лишь доступа к мобильному приложению или интернет-банку, ― говорит Алия Зубкова, заместитель начальника управления по работе на финансовых рынках банка «Открытие». ― Мы рады, что одними из первых на рынке предложили своим клиентам сервис, благодаря которому они могут сэкономить на покупке или заработать на продаже валюты без совершения дополнительных операций. Мы уверены, что клиенты по достоинству оценят удобство новой услуги и она будет пользоваться большим спросом».  

В настоящее время сервис доступен в интернет-банке и на мобильных устройствах под управлением ОС Android, позже он будет запущен и для iOS-устройств.

Более подробно ознакомиться с условиями сервиса можно на сайте банка (https://www.open.ru/orders).

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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У следователей появилась версия о вербовке казанского стрелка Ильназа Галявиева
12:43, 17.05.2021
У подростка дома нашли оружие: он заявил подруге, что хочет устроить массовый расстрел
09:46, 17.05.2021
Дворника-мигранта заподозрили в насилии над 11-летним ребенком
09:36, 17.05.2021
В синяках и ссадинах: тело мужчины нашли в салоне эротического массажа со странными следами на коже
08:17, 17.05.2021
По следам казанского стрелка: подросток возомнил себя «Богом» и пытался застрелить мать
08:06, 17.05.2021
Гидрометцентр назвал регионы, где ожидаются «супервысокие» температуры: есть ли в списке Татарстан
07:55, 17.05.2021
Банки запустят специальный сервис для снятия денег с чужой карты через QR
00:01, 16.05.2021
Российский спортивный комментатор назвал свою зарплату в 600 тысяч «до смешного низкой»
17:05, 15.05.2021
Водитель скорой посинел и умер прямо в поездке на вызов
06:00, 15.05.2021
Врач Александр Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России
05:00, 15.05.2021
Немецкий криминальный психолог пояснил, почему люди в Казани не среагировали на стрелка с оружием
19:00, 14.05.2021
Пострадавшему при стрельбе в казанской школе ребенку провели в Москве уникальную 5-часовую операцию
18:01, 14.05.2021
«Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?»: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:11, 14.05.2021
На трехлетнего ребенка в магазине упала тяжелая железная дверь
15:15, 14.05.2021
Звезду «Фантастических тварей» отправили в тюрьму за изнасилование
12:40, 14.05.2021
Гендиректора телеканала отправили в тюрьму за вымогательство и распространение порнографии
09:58, 14.05.2021
Пенсионерам в России хотят ввести новое пособие на покупку защитных масок
08:39, 14.05.2021
Подражатели: полиция задержала мужчину, который, как казанский стрелок, называл себя «Богом»
08:15, 14.05.2021
Биологи рассказали, как коронавирус влияет на продолжительность жизни человека
01:00, 14.05.2021
Полиция задержала женщину по подозрению в смертельном избиении собственного годовалого сына
19:00, 13.05.2021
В Госдуме выразили полную уверенность в том, что ЕГЭ будет отменен в России
17:15, 13.05.2021
В учебниках ОБЖ в России появится раздел о спасении при стрельбе в школе
16:50, 13.05.2021
Казанский стрелок заработал деньги на оружие, играя в Counter-Strike
15:25, 13.05.2021
«Варварство»: Путин резко высказался о стрельбе в Казани и поручил наградить сотрудников гимназии
12:02, 13.05.2021
Сказали, что пришли поздравить: задержаны грабители, которые в День Победы обобрали ветерана
10:15, 13.05.2021
Казанский стрелок Ильназ Галявиев пройдет психиатрическую экспертизу в Москве
10:03, 13.05.2021
ТАСС: в тяжелом состоянии остаются четверо детей, доставленных из Казани в Москву
09:44, 13.05.2021
Биологи заявили, что между погодой в РФ и заболеваемостью коронавирусом есть четкая связь
09:10, 13.05.2021
«Сделаю то же самое»: у казанского стрелка появился подражатель - школьник пообещал повторить бойню
07:50, 13.05.2021
Детский кешбэк: за путевки в лагеря и санатории родителям вернут 50% стоимости
07:00, 13.05.2021
Мужчина выбросил с балкона пятого этажа полуторагодовалого малыша своей знакомой
06:00, 13.05.2021
Детский омбудсмен Кузнецова обратится в МВД для проверки безопасности школ в Татарстане
05:00, 13.05.2021
Трехлетний ребенок спас сам себя из квартиры с умершими родителями
20:00, 12.05.2021
Павел Дуров: казанский стрелок сделал публичным свой канал в Telegram только за 15 минут до бойни
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
10:20, 12.05.2021
Задержан мужчина, который в Сети пригрозил взорвать школу, желая проверить, как работают спецслужбы
08:15, 12.05.2021
Психиатр объяснила, как стрелок из Казани мог получить допуск врача к лицензии на оружие
07:48, 12.05.2021
Глава Минздрава РФ Мурашко рассказал о состоянии раненых в казанской школе детей
07:32, 12.05.2021
В России хотят дать привитым от коронавируса дополнительные привилегии и бонусы от 500 до 5000 руб.
00:01, 12.05.2021
Вернуть смертную казнь предложил депутат Госдумы Миронов после трагедии в Казани
19:00, 11.05.2021
В России вступил в силу закон об автоматическом назначении соцпомощи и пособий
09:32, 11.05.2021
Уволенный работник обиделся и попытался сжечь родную птицефабрику
07:47, 11.05.2021
Синоптики предупредили, что на этой неделе нас ждет аномальная погода
07:36, 11.05.2021
В Госдуме предупредили россиян о риске роста штрафов за безбилетный проезд
20:00, 10.05.2021
В Роспотребнадзоре рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
19:00, 10.05.2021
Мужчина выжил после того, как у него в руках взорвалась граната
14:22, 10.05.2021
Пьяная мать протащила собственную дочь за волосы вдоль всей улицы
10:32, 10.05.2021
Российский врач назвал верный внешний признак предракового состояния
10:09, 10.05.2021
Многократный чемпион России по мотокроссу умер после падения на тренировке
09:08, 10.05.2021
«Катюшу» татары всего мира впервые исполнили на татарском языке
08:28, 10.05.2021
Эксперт рассказал, почему авто с пробегом дорожают быстрее новых
08:16, 10.05.2021
Жителям России назвали эффективный способ быстро погасить кредит
06:01, 10.05.2021
В Минтруда рассказали, могут ли майские праздники быть длинными каждый год
18:21, 09.05.2021
В Омской области глава Минздрава на квадроцикле потерялся в лесу, ранее он лечил Навального
12:31, 09.05.2021
Дети, играющие во дворе, нашли труп мужчины
10:33, 09.05.2021
Адвокат рассказал, кто из жителей России имеет право на двойную пенсию
08:51, 09.05.2021
Женщинам с детьми в России предложили установить четырехдневную рабочую неделю
06:01, 09.05.2021
Муж блогерши рассказал, как и почему задушил супругу
21:00, 08.05.2021
Умершего ветерана власти поздравили с 9 мая, пожелав долгих лет жизни
17:42, 08.05.2021
При обрушении моста пострадали два человека, следствие ведет Главное следственное управление СК РФ
11:17, 08.05.2021
Российский врач назвал симптом рака, который встречается только у мужчин
10:35, 08.05.2021
Танк в Уфе загорелся во время репетиции парада Победы
06:00, 08.05.2021
Жителям Татарстана можно будет оформить электронные паспорта уже в 2023 году
20:00, 07.05.2021
Автомобилиста задержали и оштрафовали на 150 тысяч за надпись на авто против Путина
19:00, 07.05.2021
Российское правительство ввело новые меры для стабилизации цен на топливо
14:53, 07.05.2021
Кошмар длился 7 лет: мужчину обвинили в насилии над малолетними сестрами супруги только через 5 лет
13:40, 07.05.2021
Мужчина похитил 5-летнюю девочку и отвел ее в заброшенный дом
12:08, 07.05.2021
Пенсионерка покрылась черными пятнами после вакцинации от коронавируса
11:00, 07.05.2021
Супруг пропавшей блогерши признался, что сам убил ее
09:44, 07.05.2021
Эхо войны: мужчина и 15-летний подросток погибли, подорвавшись на боеприпасе времен ВОВ
08:02, 07.05.2021
Врач рассказал, что означают холодные руки у человека
07:52, 07.05.2021
Названы требования, которым должны соответствовать жилые дома для бесплатной газификации
20:00, 06.05.2021
Нарколог Минздрава рассказал, почему переболевшим коронавирусом нельзя пить алкоголь
19:00, 06.05.2021
Сколотила «бригаду» из педагогов: главного бухгалтера мэрии заподозрили в создании ОПГ
16:32, 06.05.2021
Школьницы получили травмы, делая селфи перед проходящим поездом
16:15, 06.05.2021
Взрослый мужчина и пятиклассник подозреваются в развращении шестилетнего ребенка
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
10:45, 06.05.2021
Неадекватный пациент: фельдшеру «Скорой помощи» изуродовали лицо осколками стекла
10:33, 06.05.2021
Российский альпинист случайно нашел на Эльбрусе вмерзших в лед людей
10:20, 06.05.2021
Мужчина внезапно скончался в разгар любовных утех в гостиничном номере
09:45, 06.05.2021
Российский юрист раскрыл правду о том, как даже надежные банки «разводят» своих клиентов
08:01, 06.05.2021
Заключенным в СИЗО и колониях предложат платные услуги и увеличат количество свиданий
07:45, 06.05.2021
Доктор предупредил россиян о распространенном «медицинском» мошенничестве
01:01, 06.05.2021
Российские ученые заявили, что вакцина от полиомиелита может предотвратить заболевание ковидом
20:04, 05.05.2021
Девушку-блогера нашли мертвой в лесу спустя месяц после пропажи, все это время ее не искал даже муж
15:13, 05.05.2021
12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у братьев и товарища
08:54, 05.05.2021
Девушка уехала с корпоратива на такси, а очнулась голой в поле
06:01, 05.05.2021
Из России на все лето запретили вывозить одну из самых популярных круп
01:01, 05.05.2021
Избитого полуголого малыша нашли на лестничной площадке
12:54, 04.05.2021
Россиянам напомнили, за какие сорняки на участке можно получить штраф до 10 тысяч
11:37, 04.05.2021
Российский блогер рассказал в соцсетях о 40-дневном голодании и умер через несколько дней
08:07, 04.05.2021
Россиян предупредили о возможных санкциях за досрочное погашение кредитов
06:00, 04.05.2021
Мигрант из Узбекистана потребовал соблюдать его права и был побит в миграционной службе
20:00, 03.05.2021
Путин дал поручение выплатить по 10 тысяч семьям с детьми от 6 до 18 лет в августе
19:00, 03.05.2021
Больница заплатит пациентке за то, что в ее ноге оставили салфетку после операции
15:41, 03.05.2021
В России могут заметно осложнить жизнь тем, кто не сделал прививку от коронавируса
12:14, 03.05.2021
Самое дорогое ДТП: спорткары на 35 миллионов рублей столкнулись в массовой аварии
11:59, 03.05.2021
Женщину насмерть сбил на автомобиле ее шестилетний ребенок, которого она посадила за руль
10:58, 03.05.2021
Ведущая «Ревизорро» и звезда «Пацанок» Ксения Милас вышла на связь после устроенной ею поножовщины
10:43, 03.05.2021
Продавать и покупать подержанные авто по новым правилам можно будет со второй половины 2021 года
08:15, 03.05.2021
Главу издательского дома исламской литературы арестовали по подозрению в финансировании терроризма
08:02, 03.05.2021
В России назвали профессии, которые могут исчезнуть в течение ближайших 10 лет
20:00, 02.05.2021
Бродячий пес обезобразил лицо 6-летней девочке в день ее рождения: врачи делают все возможное
19:00, 02.05.2021
Специалисты составили ТОП-5 наиболее опасных последствий перенесенного коронавируса
17:23, 02.05.2021
Парень до перелома черепа избил 15-летнего подростка в лифте из-за телефона
15:50, 02.05.2021
«Как в ужастике»: в Сеть попали кадры, на которых свора собак выкапывает трупы из могил
15:09, 02.05.2021
Полиция поймала мужчину, который связал подростка и задушил его цепью
13:24, 02.05.2021
Осужденный педофил вышел в окно больницы и отправился в бега
11:28, 02.05.2021
В Роспотребнадзоре назвали 6 категорий людей, которым категорически нельзя делать прививку от COVID
10:07, 02.05.2021
2-летний ребенок скончался после обеда в кафе с картошкой фри
09:51, 02.05.2021
Звезда шоу «Пацанки» и ведущая «Ревизорро» устроила поножовщину и отстранена от съемок
09:21, 02.05.2021
«Стукачей хватает»: казанцы обсуждают идею депутата ГД от РТ об органе для жалоб на соседей
08:12, 02.05.2021
Врач-эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала, при каком условии будет остановлен коронавирус
20:00, 01.05.2021
Дочь заключенного актера Ефремова готовится стать мужчиной к 25 годам
19:00, 01.05.2021
Поминки рабочего начинались как обычно, а закончились стихийным митингом
10:28, 01.05.2021
Росфинмониторинг внес Штабы Навального в список организаций, причастных к экстремизму
08:56, 01.05.2021
Водитель «девятки» грубо нарушил ПДД и устроил аварию с пятью погибшими девочкам-баскетболистками
06:01, 01.05.2021
Глава Роспортебнадзора Попова заявила, что иммунитет к ковиду после прививки держится до 12 месяцев
15:24, 30.04.2021
В руках мужчины взорвался телефон, он получил ожоги
14:58, 30.04.2021
В Кремле рассказали, будут ли компенсировать майские праздники за счет уменьшения новогодних каникул
13:49, 30.04.2021
21-летнего парня, который пропал в декабре 2020 года, нашли мертвым в лесу
12:49, 30.04.2021
Уличные камеры зафиксировали, как ребенок на прогулке внезапно провалился в канализацию
10:35, 30.04.2021
Полиция задержала отца, год насиловавшего своих 4-летних дочек, девочки в больнице
10:21, 30.04.2021
Многодетная мать убила мужа и детей и отправилась в кино, один из тройняшек выжил
14:58, 29.04.2021
Создано приложение для смартфона, при помощи которого можно проверить ребенка на аутизм
14:02, 29.04.2021
Врачи рассказали, кому из россиян в большей степени грозит повторное заражение коронавирусом
14:54, 28.04.2021
«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
«Сказали, ждать смерти»: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью