В Казани полицейские установили личность девушки, которая на электросамокате сбила маленького ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Так, 21 мая в отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Ахунова девушка сбила ребенка и скрылась с места происшествия. В результате столкновения ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом нижней трети костей голени.

По данному факту была организована проверка. Все участники происшествия были допрошены. 21-летняя девушка пояснила, что после наезда обернулась и увидела, что ребенок встал, подумав, что с ним все в порядке, продолжила движение.

На данный момент материалы готовятся для передачи в следственный отдел по Приволжскому району Казани для рассмотрения и принятия решение.