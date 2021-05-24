24 мая в Казани назначили нового директора МУП «Метроэлектротранс». Им стал председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков. Мэр города Ильсур Метшин прокомментировал назначение.

«Айдар Камилевич был и остается одним из главных специалистов не только транспортной системы Казани. На сегодняшний день мы ориентированы на электротранспорт. Пандемия очень серьезно подкосила транспортные предприятия, потому что они зарабатывают на жизнь количеством поездок. Пожелаем успешной работы и выхода на новый уровень качества и безопасности обслуживания наших пассажиров», - отметил мэр города.

Ранее предприятие покинул Асфан Галявиев.