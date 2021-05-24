На деловом понедельнике в мэрии Казани Ильсур Метшин поручил проработать вопрос охраны в детских летних лагерях. Поручение было дано руководителю исполкома, главам районов, УМВД Казани и Росгвардии.

«Организация ЧОП, это прописано. Обязательно должна быть тревожная кнопка, в первые дни пребывания детей в лагерях должны быть проведены учения. Также на территории должно быть ночное и дневное патрулирование, сотрудники должны иметь опыт и соответствующую квалификацию», - отметил Метшин.

Всего в этом году в загородных лагерях отдохнут 13 тысяч детей. Во всех лагерях будет оборудован КПП с двумя постами – для дежурства и для обхода территории.