В Вятских Полянах, на границе с Татарстаном произошла массовая разборка местных жителей. Видео разборки появилось в соцсетях.

«Огромная толпа нападает на машину, которая пытается скрыться», - написал автор поста в сети.

Позже пользователи рассказали, что с виду агрессивная толпа всего лишь решила заступиться за знакомого, которого сбил водитель иномарки «Тойота Камри». Они кидали бутылки в машину, пинали ее, и пытались остановить. При этом водитель и не думал останавливаться, даже наоборот разогнался и задел нескольких мужчин, после чего скрылся. В результате машину нашли, водитель оказался пьян.

«Дичь какая-то происходит»

«Вы думали 90-е прошли??? Не тут-то было»

«Весеннее обострение какое-то? Или просто совпадение?»

«Ужесточить нужно наказание водителям за любое правонарушение и увеличить штрафы раза в 10 за подобное и лишать права на дольше, а то вообще мягко наказывают»