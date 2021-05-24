Жители Азино в Казани забили тревогу и жалуются на 8-летнего ребенка, который гуляет по улице с ножом. Об этом взрослые сообщили в социальных сетях в одном из городских пабликов. Очевидцы сообщают, что хулигана зовут Аскаром, в школу он не ходит, воспитывается бабушкой-опекуном, бабушка трудится в районе дворником.

"Кидается на детей и взрослых то с разбитыми бутылками, то с ножом.<...> Ворует в магазинах, попрошайничает, курит, поджигает все и сбегает из дома. Одет неопрятно, постоянно кашляет", - сетуют местные жители.

В сообщении также указано, что в неблагополучной семье проживает дядя, только что вышедший колонии. Мама ребенка — умственно отсталая. При этом в семье трое детей, всех ребят уже забирали в социальный приют, но вскоре вернули в семью обратно.

Сообщается, что ребенок угрожает холодным оружием жителям дворов на Бигичева, 2 и 4. Они уже обращались в ОПДН отдела полиции "Азино-2", но никаких мер так принято и не было, по словам местных жителей. Они боятся, что в отдельно взятом районе повторится трагедия, подобная той, которая случилась 11 мая в 175-й школе Казани.