Изобретательный мужчина в Москве смог заставить банкомат принять большую стопку билетов "банка приколов" общей суммой на 1 миллион рублей. Потом он перевел деньги на несколько банковских карт и обналичил, став миллионером фактически без усилий. Об этом сообщает ТАСС.

Полицейские говорят, что всего москвич внес в банкомат 521 купюру "банка приколов" номиналом по 2 тысячи. Банкомат сувенирные деньги расценил почему-то как настоящие.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. А банковским работникам теперь придется хорошо подумать, как "научить" банкомат отличать такие подделки.