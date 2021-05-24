Заслуженная артистка России, артист театра на Таганке Нина Шацкая скончалась на 82 году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра на Таганке.

Нина Шацкая известна ролями в фильмах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Чрезвычайное поручение» Степана Кеворкова, «Контрабанда» Станислава Говорухина и других.

Шацкая окончила Госинститут театрального искусства, служила в Театре на Таганке, а затем в «Содружестве актеров Таганки», с 2003 года работала в «Школе современно пьесы».

О причинах смерти не сообщается. Дату и время прощания сообщат позже.