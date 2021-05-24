Научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала, что в России обнаружили два новых вируса, которые переносят клещи. При этом от вирусов пока нет вакцин и иммуноглобулинов.

«Сейчас в России новые вирусы из группы Jingmen обнаружены в Поволжье, Татарстане, Челябинске и на Алтае. Инфекция из семейства Flaviviridae появилась в Томске, Новосибирске, Ростове и Крыму», - отметила спикер в разговоре с изданием Ura.ru.

Также научный сотрудник отметила, что сейчас эти вирусы изучаются, выясняется тяжесть их влияния на организм.