В Петербурге полицейские задержали 58-летнего местного жителя, который пытался изнасиловать молодую девушку. Оказалось, ранее мужчина был судим за изнасилование.

21 мая под предлогом устройства на работу, мужчина заманил девушку в квартиру, где начал приставать. Когда у него ничего не вышло, злоумышленник запер девушку и ушел. Потерпевшая смогла сбежать и позвать на помощь.

Как пишет «КП-Петербург», на данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Полицейские уже возбудили уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Незаконное лишение свободы». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.