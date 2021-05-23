В Петрозаводске из-за сильного ветра на женщину у подъезда упало дерево. Об этом пишет портал ptzgovorit.ru.

Сообщается, что инцидент произошел в 19:35, четыре женщины разговаривали во дворе, две из них были с колясками. Дерево в это время раскачивало ветром. В какой-то момент одна из женщин подняла голову наверх, после чего схватила ребенка и побежала в сторону. Одна женщина осталась стоять, и ее накрыло ветками и верхушкой дерева.

Женщина отшатнулась и схватилась за голову. При этом если бы дерево надломилось ниже, то последствия от удара могли оказаться намного более серьезными.