В Новосибирской области во время выступления в цирке на дрессировщика напали две львицы. Об этом пишет РИА новости. Нападение попало на видео.

На кадрах видно как животные выходят на манеж, играются между собой, а как только появляется дрессировщик, они нападают на него. В зале – паника, некоторые родители сразу увели детей. Дрессировщика увезли на скорой в больницу, у него рваные раны руки и ноги. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Также по информации администратора, одна из львиц больше не будет выступать в цирке, возможно, ее отдадут в зоопарк.