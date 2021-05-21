В России появилась специальная платформа "Мошеловка", предназначения для выявления мошенников и эффективной борьбы с ними. Ее презентация намечена на сегодня, пройдет она на Российском интернет-форуме, сообщили "Известия".

На платформе жертвы мошенников смогут сообщить о случившимся. Пострадавшие смогут воспользоваться специальным алгоритмом действий, который подскажет обманутому пользователю, куда ему теперь обращаться и что делать дальше. На платформу просят обращаться и тех, кто жертвами мошенников еще не стал, но уже получил странные и подозрительные телефонные звонки.

В ближайшее время доступ к ресурсу получат волонтеры конкурса "Лидеры России", Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений. Эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать агрегированные данные в Центробанк и правоохранительные органы.