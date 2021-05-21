В Советском райсуде накануне завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя ТСЖ «Азино-1» Вячеслава Шелуханова и члена правления этого же товарищества Лейсан Муртазиной. Их признали виновными в афере с незаконным присвоением муниципального имущества, сообщает "Вечерняя Казань". В итоге 69-летнему Шелуханову дали реальный срок, его сообщнице - условный.

Бывший глава одного из самых крупных в России ТСЖ "Азино-1" и совладелец еще двух управляющих компаний Шелуханов стал фигурантом дела о мошенничестве летом 2019 года. Его и его помощницу заподозрили в незаконном присвоении собственности муниципалитета.

Они присваивали часть нежилых помещений, предназначенных для лифтерных или колясочных, делали из них маленькие, но обустроенные квартирки, приватизировали и продавали.

В советское время подобное было разрешено, но потом подобная приватизация стала запрещенной. И Шелуханов и Муртазина историю знали хорошо, а потому задним числом оформляли ордера, гласящие, чтоы много лет назад люди получили по соцнайму помещения для проживания.

На основании таких ордеров жилье приватизировалось, а затем Шелуханов и Муртазина перепродавали выведенную из собственности муниципалитета недвижимость.

Общая стоимость реализованных квартир составляла от 870 тыс. до 970 тыс. рублей. Потерпевшим по делу стал казанский исполком.

Прокуратура просила назначить подсудимым условные сроки. Однако судья, признав обоих виновными в крупном мошенничестве, приговорил Вячеслава Шелуханова к двум с половиной годам колонии общего режима, Лейсан Муртазина получила 2 года и 3 месяца лишения свободы условно.