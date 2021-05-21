В Петербурге возбудили уголовное дело из-за неудачной операции по обрезанию, которую провели двухлетнему ребенку в медицинском центре.

Когда процедура завершилась, у ребенка начались судороги, произошла остановка сердца на 10 минут. Маленького пациента на скорой доставили в Петербургский педиатрический университет в крайне тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Врачам удалось его спасти.

Как выяснилось, операцию проводил 29-летний врач из Узбекистана, он ввел слишком большую дозу обезболивающего. По словам отца ребенка, малыш находится на искусственной вентиляции легких.

Мужчина не собирался писать заявление в полицию на неопытного врача. Но уже возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Напомним, что в марте годовалый ребенок попал в московскую больницу после того, как родители самостоятельно сделали ему обрезание.