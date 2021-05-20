В полицию обратился 61-летний таксист из Казани, который сообщил об угоне машины «Рено Логан». Он рассказал, что автомобиль угнали в Лаишевском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Полицейские выехали на место преступления. Машина была обнаружена брошенной после наезда на бетонный блок. Позже, в ходе патрулирования, злоумышленники были задержаны. Ими оказались 31 и 34-летние жители Лаишевского района.

Потерпевший рассказал, что машина была угнана с применением насилия. Водитель оказался в состоянии опьянения, отказался от прохождения медосвидетельствования, при этом он был лишен прав управления. В отношении его были составлены административные материалы.

За совершения угона было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».