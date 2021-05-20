В Казани жители заметили на дороге машину, из окна которой на скорости высунулась девушка. Видео опубликовали в сети.

«Вообще головой уже не думают, сколько случаев уже было, все равно высовываются через окно по дороге. Когда уже начнут штрафовать таких», - написал автор видео.

В комментариях отметили, что их все равно вычислять и накажут.

«Она как надувной человечек болтаться которые у трассы стоят рядом с заправками»

«Раз за свою жизнь и здоровье не переживает»

«Лишение прав»

«ГИБДД обратит внимание, недавно только таких штрафовали»

«Молодость, дурость»