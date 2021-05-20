Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий побывал гостем программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Тренер порадовал всех своими танцами, подробным рассказом о праздновании юбилея и о выходе команды в еврокубки по итогам сезона. Но особой похвалы от тренера "Рубина" удостоилась Казань. Он назвал город лучшим на земле:

"Это топ-город. Всех приглашаю. Как Москва, но только без пробок. Идеальное место на планете. Чистый, уютный, со своим национальным колоритом и хорошей погодой", — заявил Слуцкий.

По его словам, он любит прогулки по Кремлевской набережной, ходит в местные театры и восхищается театром кукол "Экият".